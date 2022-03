Sehen Sie im Video: Aus dem Tierheim gerettet – Kater Bruce Willis ist nicht wiederzuerkennen.

















































Was für ein trauriger Anblick:

Mr. Bruce Willis, ein streunender Kater, wird im Tierheim "Animal Human Society" in Minnesota aufgenommen. Doch niemand will ihn adoptieren. Er leidet an dem sogenannten "Feline Immundefizienz-Virus", das sein Immunsystem schwächt.





Als Sandra Daniloff Fotos des kranken Katers im Internet sieht, ist sie zutiefst getroffen. Sie will ihn besuchen und fährt ins Tierheim. Allerdings kann sie nur für einen kurzen Moment bleiben, denn beim Anblick von Bruce schießen ihr die Tränen in die Augen. Doch Daniloff kann den Kater nicht vergessen und fasst einen Beschluss: Sie will das Tier adoptieren.





Obwohl Daniloff weiß, dass Kater Bruce Willis viel medizinische Hilfe braucht, ist sie trotzdem überglücklich, als sie ihn zu sich nach Hause holt. Mit Medikamenten, viel Liebe und Zuneigung päppelt sie ihn auf, sodass er kaum wiederzuerkennen ist. Seine bewegende Geschichte teilt Daniloff auf Instagram. Der Kater hat zwar immer noch das Immunschwäche-Virus, doch glücklicherweise ist er seine Augen- und Ohreninfektionen losgeworden.





Bruce fühlt sich pudelwohl in seinem neuen Zuhause und ist immer in Daniloffs Nähe. Er folgt ihr auf Schritt und Tritt und lässt sie nie aus den Augen. Auch wenn Bruce ihr mehr abverlangt als andere Haustiere – gibt ihr geliebter Kater ihr doch unheimlich viel zurück.





