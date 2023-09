Katholische Kirche in Rom versteckte mehr als 3000 Juden

Blick auf ein ehemaliges Kloster in einer ruhigen Wohnstraße. Es beherbergte einst Juden, die im Zweiten Weltkrieg vor der Deportation flohen. Das Gebäude, das 2021 vom Vatikan als Wohnheim für ausländische Nonnen, die an den päpstlichen Universitäten in Rom studieren, gekauft wurde, steht jetzt leer und ist ein weiteres Opfer des jüngsten Finanzskandals, der den Heiligen Stuhl getroffen hat

© Alessandra Tarantino / AP / DPA