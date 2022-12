Katze Burrita wird versehentlich per Post verschickt

Ein Mann bestellt einen Handrasenmäher bei Ebay. Als das Paket bei ihm ankommt, findet er er darin neben dem Gerät aber auch noch eine Katze. Er fürchtet erst das Schlimmste. Doch dem Tier geht es gut.

Es sollte nur ein Handrasenmäher drin sein, ein Schnäppchen bei Ebay ersteigert. Was Marvin Knutzen aus Schleswig dann aber zusätzlich in seinem Paket findet, damit hätte er so gar nicht gerechnet.

Katze im Karton: "Wir dachten, sie ist tot"

Einen Handrasenmäher bei eBay ersteigert – das Paket kommt an. So weit, so gut. Als Marvin Knutzen aus Schleswig die Sendung dann aber öffnet, ist er schockiert, wie der "Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag" (shz) berichtet. Denn neben der gekauften Ware ist da auch eine Katze im Paket. "Ich habe gedacht, das ist ein Scherz", erzählt Knutzen dem "shz". Das Tier liegt regungslos im Karton. Marvin Knutzen und seine Frau befürchten das Schlimmste. "Wir sind davon ausgegangen, dass die Katze tot ist", erzählt er. Doch dann ein Lebenszeichen: "Dann haben wir aber gemerkt, dass sie doch noch atmet."

Es folgt ein Anruf bei der Polizei. Die rät ihm, das Tierheim und die Verkäuferin des Rasenmähers zu kontaktieren. Die staunt nicht schlecht, als Knutzen sie fragt, ob sie eine Katze habe. Laut "shz" denkt Susanne Schneider "Nicht nur eine" und vermutet, dass lediglich ein paar Katzenhaare im Paket sein könnten. Als sie dann erfährt, Katze Burrita wurde komplett mitgeschickt, ist sie entsetzt, wie sie der "shz" erzählt.

Besitzerin hat einige Katzen

Auf den Schock folgt die Erleichterung, dem Tier geht’s gut. Denn dafür setzt sich Susanne Schneider auch ein. Sie arbeitet ehrenamtlich im Tierschutz und nimmt verwahrloste und herrenlose Katzen bei sich auf dem Hof in Mecklenburg-Vorpommern auf. Sie habe "ein paar mehr Katzen als üblich", daher ist das Verschwinden auch nicht aufgefallen, erzählt sie der "shz". "Sie muss sich unter dem ganzen Verpackungsmaterial versteckt haben", vermutet die Besitzerin. Zum Glück nur eine Nacht, das hat dem Tier wahrscheinlich das Leben gerettet.

Dass Tier und Besitzerin wieder zusammenkommen, dafür will der Schleswiger Tierschutzverein sorgen. Denn die sind sich sicher, das Ganze war wirklich nur ein Versehen. "Susanne Schneider ist eine absolute Katzenliebhaberin und total engagiert," erzählt die Vorsitzende Yvonne Wiegers-von Wegner der "shz". Die Übergabe soll in den nächsten Tagen passieren. Dann aber wird Burrita nicht mit einem Paket verschickt, sondern ganz sicher mit dem Auto transportiert.

Auf Anfrage von RTL berichtet der Tierschutzverein, dass die Beteiligten nun von Presseanfragen überrannt werden. Tier und Besitzerin wollen jetzt erstmal zur Ruhe kommen.