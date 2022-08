Hier hatten Katzen Ausgangssperre – Lockdown in Walldorf vorzeitig beendet

Nach drei Monaten Hier hatten Katzen Ausgangssperre – Lockdown in Walldorf vorzeitig beendet

Es sind gute Nachrichten für Katzen und ihre Besitzer in Walldorf. Die Vierbeiner dürfen sich draußen wieder frei bewegen. Zum Schutz der bedrohten Haubenlerche hatten viele Hauskatzen im Rhein-Neckar-Kreis vorübergehend Ausgangssperre. Diese wurde vorzeitig beendet.

Sie dürfen wieder raus. Nach drei Monaten Ausgangsverbot dürfen sich Katzen im baden-württembergischen Walldorf wieder frei bewegen. Der bundesweit einzigartige Lockdown für Katzen in der Gemeinde im Rhein-Neckar-Kreis ist heute zu Ende gegangen. Und das zwei Wochen früher als vorgesehen. Die Jungtiere der vom Aussterben bedrohten Haubenlerchen seien dank der Wetterlage so weit entwickelt, dass kein Risiko mehr für sie bestehe. Deshalb dürften Freiläuferkatzen vorzeitig wieder vor die Tür, begründete das Amt den Schritt.

Die Anordnung war Mitte Mai sehr kurzfristig in Kraft getreten und hatte bundesweit Aufsehen erregt und viel Kritik ausgelöst (der stern berichtete).

Zwangsgeld von 500 Euro verhängt

Die Behörde stellte nun zugleich klar, dass die ursprüngliche Allgemeinverfügung mit der jetzigen Teiländerung nicht aufgehoben sei. "Sie gilt bis zum Jahr 2025 weiter – jeweils im Zeitraum vom 1. April bis einschließlich 31. August", bekräftigte die Behörde, bei der einige Katzenbesitzer Widerspruch eingelegt hatten. Gegen einen Halter war ein Zwangsgeld von 500 Euro verhängt worden. Dessen Tier war dem Amt zufolge nahe dem Brutgebiet der Vögel im Süden des Ortes jagend beobachtet worden.

Von den Katzen gehe eine erhebliche Gefahr aus

Das Amt rechtfertigt die Verfügung mit dem Hinweis auf nur noch 60 Brutreviere im Land. Von den Katzen gehe eine erhebliche Gefahr aus für die Bodenbrüter, die auch ausschließlich am Boden nach Nahrung suchten. In Walldorf-Süd habe es im vergangenen Jahr nur noch drei Brutpaare gegeben. Tierschützer hatten hingegen auf die missliche Lage der an Freigang gewöhnten Katzen aufmerksam gemacht.

Weltkatzentag Neun Katzen zum Reinhören 1 von 9 Zurück Weiter Zurück Weiter Hape Kerkeling: Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich





Hape Kerkeling und Katzen sind zwei Seiten einer Medaille. Der Entertainer hat fast sein ganzes Leben an der Seite von Katzen verbracht. Er weiß: Die Zuwendung, die man seinem Vierbeiner schenkt, bekommt man hundertfach zurück. "Pfoten vom Tisch" ist seine persönliche Liebeserklärung an die sanften Stubentiger und eine Hommage an ihre magischen Fähigkeiten. Das Hörbuch hat er natürlich selbst eingelesen! Hape Kerkeling und Katzen sind zwei Seiten einer Medaille. Der Entertainer hat fast sein ganzes Leben an der Seite von Katzen verbracht. Er weiß: Die Zuwendung, die man seinem Vierbeiner schenkt, bekommt man hundertfach zurück. "Pfoten vom Tisch" ist seine persönliche Liebeserklärung an die sanften Stubentiger und eine Hommage an ihre magischen Fähigkeiten. Das Hörbuch hat er natürlich selbst eingelesen! Mehr

Von dem Verbot ausgenommen sind Katzen, wenn sie an die kurze Leine genommen werden oder sich nachweisbar nicht in Bereichen bewegen, in denen sie zur Gefahr für die Jungtiere werden können.