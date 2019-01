Ein aggressiver Patient hat in der Silvesternacht im Landkreis Kelheim die Besatzung eines Rettungswagens, einen Notarzt und weitere Menschen angegriffen. Wie das Bayerische Rote Kreuz (BRK) am Dienstagmittag mitteilte, war ein Rettungsruf wegen einer scheinbar bewusstlosen Person in einer Hofeinfahrt in einem Wohngebiet eingegangen. Als der Mann auf eine Trage gelagert werden sollte, habe er plötzlich um sich geschlagen und die Rettungssanitäter und den Notarzt attackiert.

Als diese sich in den Rettungswagen verschanzten, seien weitere Menschen von dem Mann angegriffen worden. Insgesamt wurden laut Mitteilung vier Menschen verletzt. Auch mit einer Eisenstange habe der Mann versucht, in eines der zwei Rettungsfahrzeuge einzudringen und dabei eine Heckscheibe eingeschlagen. Stephan Zieglmeier, Leiter des Kehlheimer Rettungsdienstes, sprach gegenüber nordbayern.de von einem "massiven Angriff", den man in dieser Form bisher selten erlebt habe.

Die Rettungskräfte mussten schließlich flüchten. Der Angreifer sei von der Polizei überwältigt worden, hieß es.