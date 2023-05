Bergungsarbeiten dauern an Mehr als 200 Tote in kenianischer "Hungersekte" – 26 Festnahmen

Ein Sektenführer in Kenia forderte seine Anhänger dazu auf, sich zu Tode zu hungern. Seit Wochen werden die Leichen geborgen, das Ausmaß ist kaum absehbar. Die örtliche Leichenhalle ist bereits überfüllt.

Die Zahl der Opfer einer "Hungersekte" in der Küstenregion Kenias ist am Samstag auf mehr als 200 gestiegen. Die regionale Behördenchefin Rhoda Onyancha sagte kenianischen Medien zufolge, am Samstag seien 22 weitere Opfer exhumiert worden. Damit betrage die Zahl der toten Sektenmitglieder aktuell 201 überwiegend verhungerte Opfer. Überlebende seien in dem Waldgebiet Shakahola bei Malindi am Samstag nicht gefunden worden.

Kenia: Mehr als 200 Tote in "Hungersekte"

Über die Gesamtzahl der Opfer der Sekte kann weiterhin nur spekuliert werden, denn noch immer werden neue Menschen von Angehörigen als vermisst gemeldet. Am Samstag war die Zahl vermisster Sektenmitglieder auf 610 gestiegen.

Mit der Festnahme eines weiteren Verdächtigen sei die Zahl der Festgenommenen auf 26 gestiegen – unter ihnen auch der Sektenführer. Dieser sitzt derzeit in Untersuchungshaft und war mit einem Antrag auf Freilassung auf Kaution gescheitert.

Der selbsternannte Pastor, ein ehemaliger Taxifahrer, hatte seine Kirche "Good News International Church" bereits 2003 gegründet und zuletzt mit seinen Anhängern isoliert in dem Waldgebiet gelebt. Er soll die Gläubigen aufgefordert haben, sich zu Tode zu hungern, um so Jesus nahe zu sein. Auf Anweisung des Sektenführers hatten dessen Anhänger Kontakt zu ihren Angehörigen abgebrochen, ihre Arbeit aufgegeben und ihre Kinder nicht mehr zur Schule geschickt. Außenstehende bekamen daher kaum etwas davon mit, was in dem Wald vor sich ging.

Leichenhallen des örtlichen Krankenhauses überfordert

Vor rund vier Wochen hatte die Polizei schwer unterernährte Menschen in kritischem Zustand in dem Waldgebiet vorgefunden, das später auf Massengräber durchkämmt wurde.

Die Exhumierungen der zahlreichen Massengräber in dem Wald sollen am Dienstag wieder aufgenommen werden, hieß es. Die Suche nach möglichen Überlebenden hingegen sollte am Sonntag fortgesetzt werden. Die Unterbrechung der Grabungen wurde mit logistischen Anforderungen begründet.

Angesichts der hohen Zahl der Toten sind die Kapazitäten in der Leichenhalle des örtlichen Krankenhauses längst erschöpft. Das kenianische Rote Kreuz hatte einen Kühlcontainer in die Region gebracht, in dem die Toten zunächst gelagert werden können. Bisher wurden von 93 Leichen DNA-Proben zur Identifizierung genommen. Außerdem konnten die sterblichen Überreste von 14 Sektenopfern ihren Familien zur Bestattung übergeben werden, sagte Onyancha.

Bei den bereits vorgenommenen Obduktionen der Toten war in der Mehrheit der Fälle Verhungern als Todesursache festgestellt worden. Es gab aber auch Kinderleichen, bei denen Tod durch stumpfe Gewaltanwendung oder Ersticken als Ursache gilt.

In der kenianische Öffentlichkeit wird der Fall mittlerweile als "Shakahola Massaker" bezeichnet. Er hat auch eine Diskussion über strengere Regeln und Mindeststandards für die Registrierung religiöser Gemeinschaften in Gang gesetzt. Eine Kommission im Auftrag der Regierung soll innerhalb der nächsten sechs Monate Empfehlungen ausarbeiten. Dabei soll es darum gehen, die Entwicklung von fragwürdigen Sekten ebenso zu unterbinden wie die Verbreitung von religiösem Extremismus.

In dem überwiegend christlichen ostafrikanischen Land sind außer den großen Konfessionen rund 4000 freikirchliche und evangelikale Kirchen registriert.