Sehen Sie im Video: Schwere Explosionen in Kiew – Tote und Verletzte im Zentrum der Hauptstadt.





STORY: In der ukrainischen Hauptstadt Kiew hat es am Montagmorgen mehrere Explosionen gegeben. Sie hätten sich im Zentrum ereignet, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Details werde er später nennen. Auf Fernsehbildern waren Tote und Verletzte zu sehen. Über genaue Opferzahlen lagen zunächst keine Angaben vor. Auf einer Straßenkreuzung brannten mehrere Fahrzeuge. In der Nacht hatte es auch in der südukrainischen Stadt Saporischschja wieder Verletzte gegeben. Ein mehrstöckiges Wohnhaus im Zentrum der Stadt sei durch einen Raketenangriff zerstört worden, teilte der Gouverneur der Region mit.

