In Sachsen im Vogtlandkreis wurde ein elfjähriges Mädchen am Montagnachmittag von einem Auto angefahren. Das Kind kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Sachsen: Mädchen läuft hinter Linienbus auf Fahrbahn

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, rannte das Kind am Montagnachmittag an einer Bushaltestelle in Auerbach/Vogtland hinter einem stehenden Linienbus hervor auf die Gegenfahrbahn. Der 63-jährige Fahrer eines Autos sah das Mädchen zu spät und erfasste es trotz Vollbremsung. Die 11-Jährige kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

