Auch in dieser Kindestagesstätte in Würzburg war am Mittwoch die Polizei. Hintergrund waren Ermittlungen im Zusammenhang mit der Herstellung und Verbreitung von kinderpornografischen Schriften. Neben der Kindertagesstätte wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg und des Polizeipräsidiums Unterfranken auch weitere Objekte in Würzburg durchsucht. Dabei sei eine "dreistellige Anzahl" von Bild- und Videodateien sichergestellt worden, heißt es aus Ermittlerkreisen. Zwei Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. Einer davor wurde noch am Donnerstag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Ihm wird vorgeworfen, das kinderpornografische Material im Darknet verbreitet zu haben. Der zweite Tatverdächtige wird auf Anordnung der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg wieder auf freien Fuß gesetzt. Polizeioberkommissar Björn Schmitt: "Im Zuge der Ermittlungen wurde festgestellt, dass einer der beiden Verdächtigen einen Bezug hat zu einer Kindertagesstätte im Stadtteil Heuchelhof, deswegen war auch diese Kindertagesstätte Teil oder eines der Durchsuchungsobjekte. Inzwischen steht aber fest, dass sich der Tatverdacht gegen diese Person, die mit dieser Kindertagesstätte in Bezug steht, sich nicht erhärtet hat. Und diese Person wird auch noch im Laufe des Donnerstags auf freien Fuß gesetzt." Die möglichen Opfer sind nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ausschließlich Jungen. Ob sie auch aus dem Raum Würzburg kommen, sei noch unklar. Die Kriminalpolizei Würzburg hat für Hinweise aus der Bevölkerung eine Hotline eingerichtet.