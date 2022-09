Sehen Sie im Video: An diesem Symbolrätsel scheitern viele – kommen Sie auf die Lösung?





















Wir haben fünf grafische Formen.

Welche Form gehört an die Stelle des Fragezeichens?

Sie haben 10 Sekunden Zeit.

Und? Haben Sie das Rätsel gelöst?

Die Antwort ist einfach, denn die einzelnen Formen bestehen aus Zahlen und ihrem Spiegelbild.

An die Stelle des Fragezeichens gehört also die Sechs plus ihr Spiegelbild.

Haben Sie es gewusst?

Mehr