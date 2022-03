Sehen Sie im Video: Besondere Sammlung – Mann hat über 200 Skelette, Wirbelsäulen und Schädel in seiner Wohnung.





















Dieser Mann hat eine ganz besondere Sammlung:





Unglaubliche 200 knochige Sammlungsstücke besitzt Jon Ferry und bewahrt sie in einem Zimmer in seiner Wohnung auf.





Doch warum besitzt ein 22-Jähriger in seinem Zuhause einen Ausstellungsraum mit Skeletten, Wirbelsäulen und Schädeln?





Der Student hat sich auf den Handel mit Skeletten spezialisiert.





Das klingt erstmal makaber, hat aber einen wissenschaftlichen Hintergrund.





Ferry erwirbt die medizinischen Knochen von Ärzten und Osteologen und gibt sie an Universitäten und andere Forschungseinrichtungen weiter.





Die Knochenliebe beginnt bereits in seiner Kindheit:





Mit 15 Jahren bekommt Ferry von seinem Vater, der Arzt ist, ein Rattenskelett und einen menschlichen Schädel geschenkt.





Prompt fängt der Jugendliche an, Tierskelette zu sammeln, mit dem Ziel sie für wissenschaftliche Projekte zu untersuchen.





Jetzt ist die Leidenschaft zu seinem Beruf geworden.





Für rund 2000 Dollar kann man in seinem Shop einen Schädel kaufen.





Ein Zahn kostet 14 Dollar.





Auch viele weitere Stücke bietet der Student online an.





Obwohl die Arbeit des Amerikaners in den USA legal ist, wird Ferry in sozialen Netzwerken immer wieder kritisiert.





Größtenteils sorgt er mit seiner besonderen Sammlung aber für Begeisterung: Bei Tiktok folgen dem Knochensammler eine halbe Millionen Menschen.





Mehrere Millionen Menschen haben seine Videos bereits angeklickt.





Dabei ist dem 22-Jährigen wichtig zu betonen, dass die gehandelten Knochen niemals Teil von Grabstätten oder anderen Bestattungsritualen waren.





Auch in Deutschland ist der Handel mit Knochen nicht grundsätzlich verboten, damit Ärzte, Forscher und Medizinstudenten beispielsweise an menschlichen Schädeln forschen können.

Mehr