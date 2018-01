Ein britischer Koch schrieb einen aufwühlenden Abschiedsbrief. Der liest sich wie ein Abgesang auf seinen Berufstand und leckeres, gutes Essen. In seinem Altersheim waren die Arbeitsbedingungen und das Essen unerträglich geworden. Statt wirklich zu kochen, bekam er das Essen aus Kostengründen von einer Großküche geliefert. Kein Essensduft breitete sich mehr aus und weckte die Lebensgeister der alten Bewohner. Beim Erhitzen im Wasserbad verliere Fleisch jegliches Aroma, das meiste Essen bleibe auf den Tellern. So fliege das meiste Essen in den Müll - und der Koch bekomme Beschwerden statt Lob. "Ich muss zugeben, sie haben Recht: es ist schlimmer als Schweinfraß", schreibt der Koch in seinem Brief.