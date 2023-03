Sehen Sie im Video: Polizisten nehmen Jugendliche auf dem Basketballplatz hops.

















Mit ihrem Streifenwagen sind die beiden Polizisten Ugur K. und Jan M. der Wache Kalk in Köln an dem beliebten Bürgerpark vorbeigefahren.

Spontan entscheiden sie sich, den auf den Basketballplatz anwesenden Kindern und Jugendlichen Gesellschaft zu leisten und stellen ihr Können unter Beweis.

Die beiden Polizisten spielen nicht zum ersten mal Basketball.

Ugur K. ist ehemaliger "Halb-Basketballprofi" aus Hessen und Jan M. ist ehemaliger Basketballtrainer, erklärt Polizeisprecherin Jessica Kluszczyk gegenüber dem Express.

In den Kommentaren werden die beiden Polizisten dafür gefeiert, dass sie mit ihrer Aktion für die Jugendlichen so nahbar und greifbar sind.

