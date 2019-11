Kohleausstieg lässt Hausmüllentsorgung möglicherweise teurer werden

Drei Meinungen zum Waschmaschinenanschluss - was tun?

In meiner Mietwohnung gibt es einen Waschmaschinenanschluss, der auch dafür vorgesehen ist und bei dem sogar extra dafür ein Abwasseranschluss und eine entsprechende Steckdose angebracht sind. So weit, so gut. Als die Waschmaschine jedoch geliefert wurde und angeschlossen werden sollte, teilten mir die dafür Zuständigen mit, dass an dem Anschluss etwas fehlen würde, was eigentlich der Vermieter zu stellen hätte, ich davon ein Foto (https://imgur.com/a/wHx2Kzc) machen und im Baumarkt vorzeigen soll und die dann schon wüssten, was ich kaufen muss. Das habe ich dann auch getan. Im Baumarkt sagte man mir, dass das ganz unmöglich sei, weil offensichtlich ein wichtiges Teil, ein Rohrbelüfter, von der Vormieterin eigenmächtig entfernt worden sei, mit dem Hahn gar nichts mehr anzufangen wäre und das ganze neu gemacht werden müsse und ich dafür auch nichts kaufen könne. Auf Vorzeigen desselben Bildes sagte mir die Hausverwaltung, der Vermieter müsse nur den Anschluss im Sinne des Wasserhahns stellen und alles weitere müsse ich selbst besorgen. Meine Frage ist jetzt also, wer hat Recht und was muss ich im konkreten Fall denn nun selbst besorgen?