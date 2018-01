Jedes System hat irgendwo Schwachstellen – auch ein Imperium wie Amazon. Eher zufällig hat Imgur-Nutzerin RowdyMcMenace solch eine Lücke gefunden. Beim Online-Versandhandel Amazon kann man sich in den USA als Prime-Kunde nämlich Gratis-Proben von Teppichen zuschicken lassen. Und weil sogar der Versand kostenlos ist, hat sie nicht lange gezögert und sich nach einer ersten Probe-Bestellung zahlreiche weitere Musterstücke bestellt. Bei der Bestellung der als Ansichtsstücke gedachten Proben hatte sie ihre zwei Katzen im Sinn. Diese dürfen die kostenlosen Stoffstücke als Kratzmaterial nutzen.

Kiloweise Teppich-Proben im Wohnzimmer

Doch als sie die zweite Bestellung in ihren Wohnzimmer liegen sieht, kann sie ihren Augen kaum trauen. Ausgerechnet als sie sich gerade von einer Nachtschicht erholt hatte, findet sie in ihrem Wohnzimmer einen gigantischen Haufen von in Plastik verpackten Stoffstücken in geschätzten 100 Paketen. Was sie nicht bedacht hatte: Bei den Gratis-Proben gibt es keine Einheitsgrößen. Statt vieler kleiner Pakete sah sie sich nun mit zahlreichen –teils sehr großen – Paketen konfrontiert.



Während sie seelenruhig schlief, hatten ihr Freund und der völlig überforderte Paketzusteller die Riesen-Lieferung ins Wohnzimmer getragen. So berichtet die Frau es dem Internetportal Bored Panda. Dort gab sie auch zu, dass sie die Bestell-Aktion dann doch etwas bereut hätte. Einsichtig sagte sie, dass die zweite Bestellung wohl etwas übertrieben gewesen sei. Nun versucht sie, es mit Humor zu nehmen. Die kuriose Geschichte ihres Bestell-Wahns teilte sie mit witzigen Bildern in der Foto-Community Imgur – sehr zur Freude der anderen User.

Wird Amazon die Lücke bald schließen?

Um andere Amazon-Nutzer an der Schwachstelle des Unternehmens teilhaben zu lassen, postete sie sogar eine detaillierte Anleitung auf Imgur. Es bleibt also abzuwarten, ob und wann Amazon oder die betroffenen Unterhändler diesen Fehler im System schließen werden. Bis dahin können sich wahrscheinlich noch viele Katzen über neues, kostenloses Kratzmaterial freuen.