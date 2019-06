Kran in Dallas stürzt bei Sturm um - Verletzte

Washington (dpa) - Bei einem schweren Sturm in Dallas im US-Bundesstaat Texas ist ein Kran auf einen Wohnblock und eine darin gelegene Parkgarage gestürzt. Der Sender NBC berichtete, dass mindestens zwei Menschen verletzt worden seien. Auf TV-Bildern waren schwere Schäden an dem mehrstöckigen Gebäude zu sehen, auf das der hohe Kran von einer benachbarten Baustelle gestürzt war. Ende April waren in Seattle mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, als ein Kran vom Dach eines Gebäudes auf eine darunter liegende Straße stürzte.