Aushang am verschlossenen Eingangstor zum Berliner Zoo. Foto

Verschlossenes Tor statt flatternde Vögel: Der Berliner Zoo ist am Freitag wegen der Vogelgrippe geräumt worden. Wie lange er zu bleibt, ist unklar.

Der Berliner Zoo bleibt nach der Entdeckung eines toten Vogels mit dem Vogelgrippevirus auch am Samstag geschlossen. Dies teilte der Zoo auf seiner Webseite mit. Wie lange die Schließung dauern wird, ist offiziell noch nicht bekannt. Der "Tagesspiegel" meldete, es werde von mehreren Wochen ausgegangen.

Das Gelände in der City West war am Freitag für Besucher geschlossen und geräumt worden. Zuvor war die Infektion bei einem am Sonntag gestorbenen Hammerkopf - einem etwa 50 Zentimeter großen Stelzvogel - bestätigt worden.

Die sogenannte aviäre Influenza ist bekannt als Vogelgrippe oder Geflügelpest. Das Virus dahinter heißt H5N1. Es ist bisher nur in seltenen Einzelfällen mit Infektionen beim Menschen in Verbindung gebracht worden. In Vogelbeständen kann es sich jedoch leicht ausbreiten - für sie ist es eine tödliche Gefahr.

Fälle von Vogelgrippe gab es nach offiziellen Angaben auch schon in Zoos und Tierparks in Greifswald, Karlsruhe, Rostock, Heidelberg und im Maintal.

Homepage Berlin Mitteilung Zoo Berlin