Sehen Sie im Video: Heroinsüchtiger schafft nach Jahren auf Drogen den Absprung – dank seiner Tochter.

























Diese Aufnahmen zeigen einen schwer drogensüchtigen jungen Mann. Austin Greene aus Ohio, 27 Jahre alt, griff seit dem Teenageralter zu Alkohol und Marihuana. Später kamen harte Drogen wie Opiate, Crystal Meth und Heroin dazu. Er infizierte sich mit Hepatitis B und C. Im Februar 2019 dann der absolute Tiefpunkt: Nach einer Pilzinfektion an der Wirbelsäule konnte er nicht einmal mehr richtig laufen. Das Sorgerecht für seine 2013 geborene Tochter hatte Greene da schon längst verloren. Der Gedanke an sein Kind brachte den Drogenabhängigen dazu, eine Entscheidung zu treffen. SB Austin Greene: Meine Tochter brauchte mich. Sie kam auch in das Alter, in dem sie mich für den Rest ihres Lebens nur noch als Junkie kennen würde, wenn ich mein Leben jetzt nicht ändern würde. Meine Tochter ist alles für mich. Im November 2020 startete er eine Entzugstherapie, seitdem ist Greene clean und hat eine unglaubliche Verwandlung durchgemacht. Seine achtjährige Tochter sieht er mittlerweile täglich und verbringt viel Zeit mit ihr. SB Austin Greene: Die Beziehung, die ich zu meiner Tochter aufgebaut habe, seit ich clean bin, reicht aus, dass ich nicht mehr zurückwill. Auf Social Media will Greene anderen Süchtigen Mut machen, unzählige Menschen haben seine Videos schon gesehen.

