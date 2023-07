Nachdem ein 17-Jähriger bei einer Polizeikontrolle von einem Beamten getötet wurde, ist es in Frankreich die fünfte Nacht in Folge zu gewaltsamen Protesten gekommen.

Die gewaltsamen Proteste in Frankreich halten an, nachdem der 17-jährige Nahel M. bei einer Polizeikontrolle getötet wurde. Jetzt fordert seine Großmutter ein Ende der Randale.

Die Großmutter des bei einer Verkehrskontrolle in einem Pariser Vorort getöteten 17-Jährigen hat die französische Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen und ein Ende der gewaltsamen Proteste gefordert. "Zerschlagt keine Fenster, greift keine Schulen und Busse an, hört auf damit", sagte sie im Sender BFMTV. "Es sind die Mütter, die mit dem Bus fahren, es sind die Mütter, die draußen herumlaufen", fügte sie hinzu.

Fünfte Krawallnacht: Erneut mehrere hundert Festnahmen

Nach dem gewaltsamen Tod ihres Enkels Nahel M. durch den Schuss eines Polizisten war es in Frankreich in der fünften Nacht in Folge zu Protesten gekommen. In der Nacht zum Sonntag wurden mehr als 700 Menschen festgenommen, hunderte Fahrzeuge und dutzende Gebäude brannten. Verglichen mit den Ausschreitungen in den Vornächten war das Ausmaß der Gewalt laut den Behörden jedoch geringer.

Die fünfte Nacht in Folge ist es in Frankreich zu gewalttätigen Protesten gekommen. Hintergrund ist der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen 17-Jährigen bei einer Verkehrskontrolle nahe Paris. Menschen in Paris fliehen, als die Polizei mit dem Einsatz von Tränengas beginnt.

Am Donnerstag hatte die Mutter des 17-Jährigen zu einem Trauermarsch aufgerufen. Er startete friedlich, im Anschluss gab es jedoch Ausschreitungen und Brände in mehreren Städten des Landes.