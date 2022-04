Sehen Sie im Video: Scheibe oder Tarnschild? Mit dieser Erfindung werden Sie ganz einfach unsichtbar.

















Das britische Start-Up Invisibility Shield hat eigenen Angaben zufolge ein Tarnschild entworfen, das unsichtbar macht. In einem Video demonstrieren die Entwickler die Funktionsweise. Tatsächlich scheinen die Personen hinter dem Tarnschild zu verschwinden. Doch wie kann das funktionieren? Auf dem neu entwickelten Tarnschild sind vertikal flächendeckend Linsen angeordnet, die das darauf fallende Licht horizontal reflektieren. Dabei wird das Licht so horizontal reflektiert, dass das direkt hinter dem Schild versteckte Objekt nicht mehr zu sehen ist. Die Entwickler betonen aber, dass die Schilde am besten vor gleichmäßigen Hintergründen funktionieren. So sieht man in dem Video, dass die Funktionsweise des Schildes stets vor symmetrischen Hintergründen mit horizontalen Linien demonstriert wird. Trotzdem kommt das Vorhaben des Start-Ups gut an. Auf der Crowdfunding Plattform Kickstarter suchen die Entwickler nach finanzieller Unterstützung. Ursprünglich wollten sie etwa 6000 Euro einnehmen. Mittlerweile spendeten aber schon mehr als 1200 Personen insgesamt über 229.000 Euro für die Realisierung des Projektes. Schon im Dezember diesen Jahres möchte das Start-Up das Tarnschild weltweit verkaufen.

