Sehen Sie im Video: "Der Tumor nahm fast ihren ganzen Lungenflügel ein – Jetzt bereist sie krebsfrei die Welt"













Lange blieb ihr Krebs unentdeckt. Ein halbes Jahr lang konnte kein Arzt der 24-jährigen Hannah Bird helfen.





Nachtschweiß und Rückenschmerzen waren sechs Monate lang ihre Begleiter. Sie verlor an Gewicht, hatte Hautausschläge, ständigen Husten und litt unter Brustschmerzen.





In dieser Zeit ging Hannah immer wieder zu unterschiedlichen Ärzten, ganze drei- bis viermal pro Woche – ohne die richtige Diagnose zu erhalten.





Als sie dann aber endlich ein Arzt röntgte und ihre Organe scannte, kehrte schließlich Gewissheit ein.





Darum fordert Hannah die Menschen heute dazu auf, gegenüber Ärzten hartnäckig zu bleiben.





„Wenn Sie glauben, dass etwas mit Ihnen nicht stimmt, fordern Sie eine Überweisung oder eine Zweitmeinung durch einen anderen Arzt an.“ - Hannah Bird





Am ersten April 2022, nur wenige Wochen nach ihrer Verlobung, wurde bei Hannah ein diffuses großzelliges B-Zell-Lymphom diagnostiziert. Es handelt sich dabei um aggressiven Krebs.





Sie war mit ihrem Freund Charlie Camper, 23, einem professionellen Golfer, im Urlaub in Paris, als er die große Frage stellte. Ihr ging es zu dieser Zeit aber schon so schlecht, dass sie es kaum genießen konnte.





„Ich fühlte mich an diesem Tag so schlecht, dass ich die meiste Zeit geschlafen habe.“ – Hannah Bird





Der Tumor war in ihrem linken Lungenflügel, nahm dreiviertel davon ein und war bereits zu Krebsstadium vier fortgeschritten.





Hannahs Reaktion auf diesen Befund mag überraschen.





„Ich war so erleichtert, dass sie herausfanden, was mit mir nicht stimmte. Es war kein Schock – ich war einfach nur erleichtert, endlich eine Diagnose zu haben.“ – Hannah Bird





Bis die Therapie begann, habe es sie nicht einmal besonders getroffen. Was sie als Content Creator für Reiseinhalte aber wirklich belastete, war, dass sie aufgrund der Krebsbehandlung zunächst nicht mehr reisen durfte.





Hannah wurde in eine klinische Studie aufgenommen, in der ihr ein nicht-chemoinvasives Medikament zur Immuntherapie verabreicht wurde. Dieses hilft dem Immunsystem, Krebszellen eigenständig zu erkennen und anzugreifen. Dies wurde später durch eine Chemotherapie ergänzt.





„Bis September 2022 hatte ich die Chemotherapie beendet, der gesamte Krebs war verschwunden, was nicht normal war. Ich bin die einzige Person in Großbritannien, deren Non-Hodgkin-Krebs allein durch Chemotherapie verschwunden ist.“





Ab Oktober 2022 gaben die Ärzte dann endlich das GO: Nachdem Hannah und ihr Freund Charlie ein Jahr lang nicht reisen durften, können sie nun wieder selbst entscheiden, wohin es geht, und bereisen die Orte von ihrer gemeinsamen Reise-Bucket-List.





„Mein Partner sagte, ich kann eine Bucket-List-Reise machen, sobald ich meine Immuntherapie beendet habe, eine weitere, sobald ich meine Chemotherapie beendet habe, und dann noch eine, wenn alles sicher ist. - Hannah Bird





Hannah muss momentan noch regelmäßig zur Kontrolle, darf aber zwischen den Terminen reisen. Sie muss nur vorausplanen und sicherstellen, dass Sie, falls ein Notfall eintritt, in der Nähe von einem Krankenhaus ist.





Am 16. September 2023 werden beide voraussichtlich heiraten.





Die erste Reise nach der Immuntheraphie ging in die Türkei und die zweite führte sie im Januar zum Polarkreis. Das Paar wird im Mai auf die Philippinen und im Januar 2024 für ihre Flitterwochen in die Antarktis reisen.

