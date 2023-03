38.000 Euro Kosten 16-Jähriger kündigte per Mail einen Amoklauf an Krefelder Gymnasium an – nun soll er den Polizeieinsatz zahlen

Ende Januar hatte ein Jugendlicher eine Mail an die Schulleitung, Lehrer:innen und Schüler:innen eines Gymnasiums geschickt, in der er einen Amoklauf ankündigte (Symbolbild) © Getty Images / Brycia James