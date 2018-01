Kretschmann mit Orden wider den tierschen Ernst geehrt

Aachen - Deutschlands erster und bisher einziger grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat am Samstag den Aachener Orden wider den tierischen Ernst erhalten. Mit seinem feinen Humor sei Kretschmann eine Leitfigur für die deutsche Politik, sagte der Vorsitzende des Aachener Karnevalsvereins, Werner Pfeil, bei der Verleihung. Kretschmann sei so schlagfertig in der Sprache wie bedächtig in der Sache. Kretschmanns Anspruch, jeden Menschen zu nehmen, wie er ist, sei die schwäbische Form von «Jeder Jeck ist anders».