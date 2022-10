Wieder ist die Polizei in NRW und Berlin gegen einen Clan vorgegangen. Es geht um den Vorwurf der Geldwäsche und des Versicherungsbetrugs.

Wegen des Verdachts des Versicherungsbetrugs und der Geldwäsche haben Polizisten in drei Städten Nordrhein-Westfalens und in Berlin am Mittwochmorgen eine Durchsuchungsaktion gestartet. Zeitgleich würden mehrere Wohnungen und drei Gewerbeobjekte in Duisburg, Essen, Düsseldorf und Berlin durchsucht, sagte ein Sprecher der Polizei Duisburg der Deutschen Presse-Agentur.

Das Ermittlungsverfahren richtet sich den Angaben zufolge gegen sechs Beschuldigte, die teilweise einer Clan-Struktur zugerechnet würden. Die zwei Frauen und vier Männer seien im Alter zwischen 19 und 61 Jahren. Die Schadenshöhe soll sich auf etwa 200.000 Euro belaufen.