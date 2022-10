© Liesbeth Powers/The Dallas Morning News via AP/dpa

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Krankenhausmitarbeiter in Dallas erschossen. Foto

Texas: Zwei Mitarbeiter in Krankenhaus erschossen

Kriminalität Texas: Zwei Mitarbeiter in Krankenhaus erschossen

Ein Mann hat in der Nähe des Kreißsaales Schüsse abgefeuert und zwei Menschen tödlich verletzt. Inzwischen besteht jedoch keine Gefahr mehr.

In einem Krankenhaus im US-Bundesstaat Texas hat ein Mann das Feuer eröffnet und zwei Mitarbeiter der Einrichtung erschossen. Die Tat habe sich am Samstagvormittag (Ortszeit) in der Nähe des Kreißsaales ereignet, teilte der Bezirksrichter Clay Jenkins mit. Der Schütze sei anschließend von der Polizei angeschossen und festgenommen worden.

Das von der evangelisch-methodistischen Kirche geführte Krankenhaus in Dallas teilte mit, es sei "untröstlich" über den Verlust zweier geliebter Teammitglieder. "Wir sind dankbar für die Unterstützung der Gemeinschaft in dieser schweren Zeit." Eine Gefahr für Patienten und Mitarbeiter bestand nach dem Angriff nicht mehr. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar.