Polizisten, Ermittler und Rettungskräfte stehen am Tatort neben zwei abgedeckten Leichen. Foto

Zwei Tote nach Schüssen in Hamburg

Schüsse in Hamburg: Zwei Männer sind am Samstagabend im Stadtteil Langenhorn ums Leben gekommen, darunter auch der Schütze selbst.

Zwei Männer sind am späten Samstagabend in Hamburg-Langenhorn durch Schüsse ums Leben gekommen. Ein 50-Jähriger soll nach Angaben der Polizei von heute mit einem Revolver mehrere Schüsse auf einen 42-Jährigen abgegeben haben. Daraufhin soll der Schütze die Waffe gegen sich selbst gerichtet haben. Die beiden Männer kannten sich demnach vor der Tat. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort nur den Tod der beiden Männer feststellen.

Die Tat ereignete sich am Wohnort des 50-Jährigen. Zeugen hatten in der Nacht zu Sonntag Schüsse gemeldet. Die Polizei machte heute keine Angaben dazu, ob es bei der Tat Bezüge ins Rockermilieu gibt. Das hatten Medien berichtet. Die Ermittlungen zu den Tathintergründen dauern an.