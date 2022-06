In Kuba haben die Menschen wegen eines Tiefdruckgebiets mit intensivem Regen, Gewitter und Tornados zu kämpfen. Die Überschwemmungen forderten bereits Tote. Es könnte sich um den ersten Vorboten einer schweren Hurrikansaison handeln.

Zum Beginn der Hurrikansaison hat ein schweres Unwetter auf Kuba gewütet. Ein Tiefdruckgebiet hatte den Angaben zufolge im Westen und Zentrum Kubas intensiven Regen, Gewitter und Tornados gebracht. In den meisten Stadtteilen Havannas seien Überschwemmungen gemeldet worden, berichtete die Zeitung der Kommunistischen Partei, "Granma". Dem Zivilschutz zufolge wurde auch das Stromnetz beschädigt.

Potenzieller Tropen-Sturm auf Kuba

Nach Angaben des US-Hurrikanzentrums NHC handelte es sich um einen potenziellen tropischen Wirbelsturm. In der Hauptstadt Havanna sind mindestens 40 Häuser beschädigt worden, zwei Menschen verloren ihr Leben. Zu den Todesfällen kam es bei einem Hauseinsturz und einem Unfall, wie das Präsidialamt des sozialistischen Inselstaats am Freitag auf Twitter mitteilte. In der benachbarten westlichen Provinz Pinar del Río werde eine Person vermisst.

Am meisten betroffen seien das Zentrum und die Altstadt Havannas. Rund 400 Menschen seien in Notunterkünften untergebracht worden, mehr als 1800 bei Freunden oder Familie untergekommen. Schwerer Regen wurde außer in Kuba auch in Teilen des nahe gelegenen US-Bundesstaats Florida und auf den Bahamas erwartet. Mitte der Woche war der Sturm über Mexiko gefegt. Dort waren mindestens elf Menschen getötet worden. Weitere 21 Menschen würden vermisst, sagte der Gouverneur des südmexikanischen Bundesstaates Oaxaca, Alejandro Murat.

Besonders viele und schwere Hurrikanes erwartet

Die Hurrikansaison dauert bis Ende November – und könnte in diesem Jahr besonders verheerende Schäden anrichten. Zum siebten Mal in Folge erwartet die US-Wetterbehörde "National Oceanic and Atmospheric Administration" eine überdurchschnittlich hohe Anzahl an Hurrikanes. Auf Küstenbewohner könnten bis zu 21 Stürme statt etwa 14 wie im langjährigen Mittel zukommen. Die Stürme sollen laut Vorhersage nicht nur häufiger auftreten, sondern auch an Intensität gewinnen: Aus den Unwettern könnten Hurrikanes mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 119 Kilometern pro Stunde hervorgehen, pro­gnostizieren die Meteorologen.

Das liege an einem Zusammenspiel mehrere meteorologischer Komponenten. Hurrikanes können nur entstehen, wenn die Temperatur der Wasseroberfläche 26 Grad überschreitet. Bereits im Mai hat der Golf von Mexiko diese Marke geknackt. Zudem ist das Wetter in diesem Jahr von dem "La Niña"-Phänomen geprägt: Es verändert unter anderem Meeres- und Luftströme und erleichtert so die Entstehung von Stürmen vor Nordamerika.

Quellen: Deutsche Presse-Agentur, "National Oceanic and Atmospheric Administration", "Tagesschau"