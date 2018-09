Die kanadische Küstenwache sucht mit einem Überwachungsflugzeug und einem Helikopter in der kalten Labrador See nach dem vermissten deutschen Sänger Daniel Küblböck. Ferner seien zwei Aida-Kreuzfahrtschiffe an der Suche beteiligt. Zwei weitere Suchschiffe der Küstenwache sollten am Sonntagnachmittag eintreffen, sagte ein Sprecher der Coast Guard Station in Halifax der DPA.

Die Küstenwache sei am Sonntagmorgen um 5.30 Uhr (Ortszeit/11.30 Uhr MESZ) alarmiert worden, sagte er. Der Name der auf dem Kreuzfahrtschiff Aidaluna über Bord gegangenen Person sei von dem Reiseanbieter mit Daniel Küblböck angegeben worden. Der Ort des Geschehens liege rund 110 Seemeilen nördlich der neufundländischen Stadt St. John's.

Daniel Küblböck wird vermisst

Der 33-jährige, inzwischen als Daniel Kaiser-Küblböck auftretende Entertainer ("Deutschland sucht den Superstar") war laut Aida Cruises bei einer Kreuzfahrt von Hamburg nach New York bei Neufundland (Kanada) über Bord gegangen und wird seither vermisst. Es gebe Grund zur Annahme, dass der Künstler gesprungen sei: "Das ist unsere Vermutung", sagte Aida-Sprecher Hansjörg Kunze der Deutschen Presse-Agentur.