Kuh "Hermien" sollte im Dezember geschlachtet werden. Als hätte das Tier geahnt, was mit ihm passieren sollte floh die Kuh, als sie auf den Lastwagen verladen werden sollte. Das berichtet das Online-Portal "NL Times".

Seit der Flucht versteckt sich das menschenscheue Tier in einem Wald und konnte bisher nicht eingefangen werden. Allerdings gelang es Journalisten, ein Video von der immer wieder flüchtenden Kuh zu machen. Es zeigt, dass es Hermien gut geht.



Inzwischen hat sich die Geschichte der Kuh so weit in den Niederlanden verbreitet, dass sich sogar Pieter van Vollenhoven, der Schwiegersohn der ehemaligen Königin Beatrix, für die Kuh einsetzt. Er forderte via Twitter die Niederländer dazu auf, Geld zu sammeln, damit die Kuh ein neues Zuhause bekommt.

Eerlijkgezegd vind ik die #koe #Hermien-die ontsnapt voor de slacht,zich niet laat vangen in de bossen en 's-nachts ergens komt eten in een schuur - moeten behouden. Laten wij haar gezamenlijk kopen van de boer en haar de vrijheid gunnen. Het lijkt mij een prima dier. — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) 31. Januar 2018

Erfolgreich, denn durch eine Crowdfunding-Kampagne wurden bereits mehr als 50.000 Euro gesammelt. Jetzt, wo die Hilfe organisiert wurde, bleibt nur zu hoffen, dass sich Hermien aus dem Wald irgendwann wieder heraustraut.