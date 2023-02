Sieben Trucks mit Hilfsgütern wollen die Reutlinger Unternehmer Mustafa Karakoc und Furkan Sari zu den Erdbebenopfern in die Türkei schicken. Von der Solidarität ihrer schwäbischen Landsleute sind sie schwer beeindruckt. Von Hannah Möller, Reutlingen

Auspacken, sortieren, zusammenstellen, wieder einpacken – und ab in den Lastwagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich die Halle von Mustafa Karakoc, einem Reutlinger Autovermieter, in ein Sammelzentrum für Erdbebenopfer in der Türkei verwandelt. Normalerweise werden hier Autos präsentiert, jetzt stapeln sich palettenweise Kartons. In der Hallenmitte stehen Tische aneinandergereiht, Frauen sortieren darauf Feuchttücher, Babynahrung, Schlafsäcke und Decken.

Sevtap Yilmaz packt mit großer Schnelligkeit Windeln in eine Pappbox, zieht Klebeband darüber und schreibt mit Edding "Bebek Bezi" darauf – Türkisch für "Windeln". Die Deklarierung sei wichtig, damit die Lastwagen zügig durch den Zoll kommen. Die 36-Jährige muss sich beeilen: "Wenn meine Kinder aus der Schule kommen, muss ich sie versorgen." Danach könne sie vielleicht weiterpacken. "Eine Selbstverständlichkeit, jeder würde das tun", sagt Yilmaz.

Seine Verwandtschaft lebt im Erdbebengebiet

Mustafa Karakocs Handy klingelt ununterbrochen, während er telefoniert, hastet der Unternehmer durch die Halle, gestikuliert, koordiniert, instruiert. "Mustafa, wo sollen die Sachen hin?", fragt einer der Helfer. Am Halleneingang ist ein kleiner Lastwagen mit einer neuen Lieferung angekommen. Karakocs will gerade Anweisungen geben, da klingelt abermals sein Handy. Seine Stimme ist ruhig, sein Gesicht fahl.

Die Verwandtschaft lebt im stark betroffenen Gebiet, in der Stadt Kiziltepe. Sie liegt nah an der syrischen Grenze, im Südosten der Türkei. Es seien Verwandte gestorben, einige schwerletzt, sagt Karakoc. Wie viele genau, könne er nicht sagen. "Wir sind alle durcheinander, bekommen keine Nachrichten." Im Erdbebengebiet ist das Mobilfunknetz ausgefallen. Was er weiß, weiß er durch die Medien. Karakoc sagt: "Es bringt nichts, mir den Kopf zu zerbrechen, wir müssen weitermachen."

Wir – das waren am Dienstag rund 150 Freiwillige. "Die Hälfte davon kannte ich nicht. Wir mussten sogar Leute zurückschicken, weil wir keine Kapazitäten mehr hatten", sagt Furkan Sari, 39, Karakocs Geschäftspartner und Freund. Die Halle ist nicht sonderlich groß. Die meisten Helfer haben türkische Wurzeln, manche Menschen stammen aus Rumänien und Mazedonien. Sari spricht von einem "unglaublichen Engagement". Babynahrung, Windeln, Konserven, Schuhe, Rollstühle, Kinderwagen, Heizlüfter, Feuchttücher, Zelte – insgesamt 30 Tonnen Ware, schätzt Karakoc, brachten Reutlinger und Menschen aus der Umgebung zur Sammelstelle. Drei Lastwagen bis unters Dach vollgestopft mit Kartons.

Kunden verschenkten spontan ihre Einkäufe

Ein Erlebnis hat Sari besonders berührt: "Wir waren im Einkaufszentrum, um haltbare Lebensmittel und Hygieneartikel zu kaufen", erzählt er. Dabei seien sie ständig angesprochen worden. "Sammelt ihr für die Türkei", fragten Kunden. "Ja", antwortete Sari. Daraufhin verschenkten Menschen ihre Einkäufe oder zückten ihren Geldbeutel. "Wir waren sehr dankbar."

Insgesamt will Karakoc, der nicht nur Autos vermietet und verkauft, sondern auch eine Spedition führt, sieben eigene Lastwagen an die bulgarisch-türkische Grenze bringen. Zwölf Fahrer, jeweils zwei Freiwillige pro Lkw, damit sie nonstop fahren können. "Wir haben die Kollegen vom Tagesgeschäft freigestellt", berichtet sein Geschäftsfreund Sari. Einige Auftraggeber werden nun länger auf ihre Transporte warten müssen. "Alle haben verständnisvoll reagiert", sagt Sari.

Inzwischen liegt die Zahl der Todesopfer bei knapp 12.000 Menschen – "und es werden mehr", befürchtet Sari. "Bei der Kälte wird das schnell gehen." Er erinnert sich an das Erdbeben von Golcük 1999. Damals, er war noch sehr jung, starben 30 Verwandte. "Deshalb kann ich gut nachvollziehen, wie die Betroffenen sich jetzt fühlen." Vor allem Eltern. "Ich habe selber zwei Töchter", sagt Saris, dann versagt seine Stimme, es schießen ihm Tränen in die Augen.

Die Müdigkeit erwischt ihn mit voller Wucht

Er kramt sein Handy hervor und zeigt das Bild eines Vaters, der die Hand seiner toten Tochter hält. Ihr Körper wurde unter den Trümmern begraben. "Meine kleine Tochter, 7 Jahre, hat gestern ihre Puppen eingepackt und gesagt: Papa, schick sie mit in die Türkei." Er vermutet, dass sie unter Schock steht.

Plötzlich erwischt ihn die Müdigkeit mit voller Wucht. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat er bis vier Uhr Pakete befüllt, anschließend eine Stunde geschlafen, um sechs stand er wieder in der Halle.

Furkan Sari verlädt Windeln für den Konvoi ins Erdbebengebiet © Horst Haas / stern

Bereits am Mittwochabend sind zwei Lastwagen von Mustafa Karakoc und Furkan Sari in Reutlingen gestartet. Richtung Edirne, wo die staatliche Katastrophenschutzorganisation der Türkei ein Logistikzentrum aufgebaut hat. Von dort aus transportieren einheimische Helfer die Güter ins Krisengebiet.

Der stern berichtet weiter über die Aktion aus Reutlingen und verfolgt die Reise der Helfenden bis ins Krisengebiet.