Sieben Trucks mit Hilfsgütern wollen die Reutlinger Unternehmer Mustafa Karakoc und Furkan Sari zu den Erdbebenopfern in die Türkei schicken. Von der Solidarität ihrer schwäbischen Landsleute sind sie schwer beeindruckt. Von Hannah Möller, Reutlingen

Auspacken, sortieren, zusammenstellen, wieder einpacken – und ab in den Lastwagen. In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich die Halle von Mustafa Karakoc, einem Reutlinger Autovermieter, in ein Sammelzentrum für Erdbebenopfer in der Türkei verwandelt. Normalerweise werden hier Autos präsentiert, jetzt stapeln sich palettenweise Kartons. In der Hallenmitte stehen Tische aneinandergereiht, Frauen sortieren darauf Feuchttücher, Babynahrung, Schlafsäcke und Decken.