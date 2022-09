Sehen Sie im Video: Kuriose Aufnahme – Frau isst Kuchen während eines Fallschirmsprungs.

























Essen über den Wolken? Für McKenna Knipe ist das wohl Alltag.





Die Influencerin ist mit ihren Videos in den sozialen Medien zum Gesprächsthema geworden.





Denn sie vereint ihre Liebe zum Essen und zum Fallschirmspringen.





In schwindelerregenden Höhen öffnet sie unteranderem eine Schachtel mit Kuchen und beginnt ihn in der Luft zu genießen.





Viele Menschen sind von den Aufnahmen begeistert:





Das Video hat bereits mehr als 21 Millionen Aufrufe auf Instagram.





Doch nicht nur Kuchen wird in den Höhen konsumiert. Sondern auch Kaffee,





Pizza





und ein Sandwich.





Auch ihre Gesichtspflege erledigt die 27-jährige aus den USA beim Fallschirmsprung.





„Am meisten gefällt mir, dass sich die Zeit zu verlangsamen scheint, sobald man ein Flugzeug verlässt. Es ist fast so, als würde das Leben in Zeitlupe vorbeiziehen. Man hat nichts anderes im Kopf als das, was man vor sich sieht. Oh ja, und die Aussicht bringt mein Blut in Wallung!“ – McKenna Knipe

Mehr