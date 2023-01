Lawinenunglück am Montag in der japanischen Präfektur Nagano. Medienberichten zufolge soll dabei unter anderem der US-amerikanische Skifahrer Ex-Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ums Leben gekommen sein. Die Behörden wollten sich zu den Namen der Lawinenopfer bisher noch nicht offiziell äußern. Der Snowboard-Champion gehörte vermutlich zu einer Gruppe von mehreren Ausländern. Sie waren am Sonntagnachmittag am Berg Hakuba Norikura unterwegs und wurden von einer Lawine verschüttet. Nach extrem starken Schneefällen in den vergangenen Tagen in dem Gebiet des 2.469 Meter hohen Bergs hatte die Wetterbehörde eine Lawinenwarnung herausgegeben.

Der Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Wie US-Medien am Dienstag unter Berufung auf seine Familie berichteten, wurden der 31-Jährige und ein weiterer Mann in der zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden. Sie waren am Wochenende auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging. Zum Zeitpunkt des Unglücks hatte es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben. Insgesamt wurden vier Männer von den Schneemassen erfasst. Zwei von ihnen gelang es japanischen Polizeiangaben zufolge, sich in Sicherheit zu bringen.