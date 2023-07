Auf La Palma hat ein Feuer binnen kurzer Zeit ein großes Stück Land verbrannt. Hitze herrscht in ganz Spanien, und in vielen Teilen Europas ist die Waldbrandgefahr groß. Eine Karte gibt einen Überblick.

Auf La Palma sind am Samstag innerhalb weniger Stunden mehr als 2000 Hektar Land verbrannt. 2500 Menschen hätten ihre Häuser auf der der spanischen Kanareninsel verlassen müssen, teilten die dortigen Behörden mit. Es sei niemand verletzt worden. Das Feuer brach den Angaben zufolge nahe der Ortschaft Puntagorda aus. Rund 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz, sie wurden von Löschflugzeugen unterstützt.

La Palma nur einer von vielen Orten mit extremer Trockenheit

Ganz Spanien inklusive seiner Inseln leidet in diesem Jahr unter ungewöhnlicher Hitze und Trockenheit. Das Land erlebte den heißesten Frühling seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, auch aktuell stöhnt Spanien unter einer Hitzewelle. Die Wetterbedingungen begünstigen den Ausbruch von Feuern. Seit Beginn 2023 verbrannten in Spanien bereits 66.000 Hektar Land.

Waldbrandgefahr herrscht wegen der teils extremen Hitze an vielen Orten in Europa. Auch in Deutschland fürchten die Behörden, dass Feuer ausbrechen könnten. So galt zuletzt in weiten Teilen Brandenburgs die höchste Waldbrand-Warnstufe, in vier Landkreisen wurde die zweithöchste Warnstufe erreicht. Auch in Teilen Sachsen-Anhalts und Sachsens galt die höchste Warnstufe.

Interaktive Karte: Waldbrandgefahr in Europa

Die Karte zeigt die aktuelle Prognose. Per Klick gelangen Sie zum Anbieter "Wetter.de".