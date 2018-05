Die Erde brennt auf Big Island in Hawaii. Auf den Luftaufnahmen kann man deutlich erkennen, wie hoch der Vulkan Kilauea Lava-Fontänen in die Luft spuckt. Seit mehreren Wochen ist der Vulkan schon aktiv. Nach Angaben der Experten wurde die Lage in den vergangenen Tagen immer dramatischer. Dabei sei die Lava auch ins Meer geflossen, hieß es. Die Behörden riefen die Menschen dazu auf, von der Giftwolke fernzubleiben, die entsteht, wenn glühende Lava auf das Meerwasser trifft. In der daraus entstehenden Dampfwolke können sich gefährliche Gase bilden. Eine wichtige Verbindungsstraße in der Region ist wegen der austretenden Lava bereits unpassierbar. Auf der zu den USA gehörenden Inselgruppe Hawaii liegen mehrere Vulkane, der Kilauea ist einer der aktivsten der Welt.