Tuğba Tekkal ist Jesidin. Sie fand ihre Freiheit im Fußball. Nun kämpft sie für die anderer. Von Lucas Vogelsang

Vor zwei Wochen stand sie noch mit Anne Will am Rande des Rasens, stellte ihr die Mädchen vor, das Projekt draußen in Lichtenberg. Dann fuhr sie nach Köln, ein anderes Training, trug die Socken ihres alten Klubs, das Rot und Weiß des Effzeh, dazu ein Trikot der Frauen­nationalmannschaft. Das schwarze, zwei Sterne auf der Brust. Am nächsten Tag nahm sie den Zug zurück nach Berlin.

Jetzt sitzt sie in einem wilden Zimmer, die Wände noch kahl, die Dinge bislang ohne Bestimmung. Spuren eines frischen Umzugs. Im Flur stehen leere Kartons vor dem Banner ihrer Organisation, Hawar. Nebenan telefonieren die Schwestern.

Der Tekkal-Raum, sagt sie und deutet hinein, ein Provisorium. Von hieraus sendet sie Botschaften, bleibt dabei ständig in Bewegung. Und wenn sie von der Arbeit erzählt, ist sie mit den ersten Sätzen gleich wieder am Ball.

Tuğba Tekkal pendelt. Zwischen den Städten, zwischen Fußballplatz und Büro. Zwei Leben, sagt sie. Längst untrennbar miteinander verbunden. Sie schläft seit Jahren sehr wenig, sie macht seit Jahren sehr viel. In ihrem Rücken, auf der Fensterbank, stehen die Erfolge der jüngeren Zeit. Gerahmt, hinter Glas. Auszeichnungen, Errungenschaften. Das Goldene Band. Dort steht, in der Mitte von allem, aber auch ein Porträt ihrer Eltern. Eine Fotografie in Sepia, 50 Jahre alt etwa.

Mit diesem Bild beginnt ihre Erzählung. In Hannover, wo das Elternhaus steht. Sie ist in Linden geboren, Jahrgang 1985, später in Garbsen aufgewachsen. Am Rande der Stadt, eines von elf Kindern, Großfamilienalltag. Ihre Eltern waren in den 70er Jahren nach Deutschland ­gekommen. Politische Flüchtlinge aus Anatolien. Verbrannte Erde, nah an der syrischen Grenze. Tuğba Tekkal sagt Kurdistan dazu, selbstbewusst mit dem Finger auf der Weltkarte. Kurdistan, was nach Karl May klingt. Kurdistan, was nach Karl May klingt. Jede Flucht ein wilder Ritt. Es ist ein Wort, das zu ihr gehört.

Tuğba Tekkal ist Kurdin. Tuğba Tekkal ist Jesidin. Aber es hat 30 Jahre gedauert, bis sie das einfach so sagen konnte. Für viele, das lernte sie früh, ist allein ihre Herkunft Provokation, Grund genug, ­Todesurteil. Kurde, das falsche Volk. Jeside, der falsche Glaube.

Die ­Geschichte der Gemeinschaft, zu Hause immer ein Thema. Der Erbschmerz in jeder Zeile.

Ein Volk ohne Land

Die Jesiden, eine religiöse Minderheit, die einen Engel verehrt, der sich als blauer Pfau offenbart, sind ein Volk ohne Land. Sie werden seit Jahrhunderten verfolgt und vertrieben. Immer schon ­Versprengte. Ihre Wurzeln, die heiligen Stätten, liegen im Norden des Irak. Ihre Kinder kommen heute in Pforzheim zur Welt, in Bielefeld oder eben in Hannover. Deutsche Diaspora, der nächste Versuch einer Heimat.

Der Vater, Seyhmus Tekkal, Fliesenleger in der Bundesrepublik, kämpfte als einer der Ersten um die Anerkennung seiner Religion. Am Abend, nach der Arbeit, brachte er deutsche und türkische Zeitungen mit nach Hause. Wir hatten sonst nur das Telefonbuch, sagt Tekkal. Die Töchter sollten Journalistinnen werden, Politikerinnen. Eine Sprache finden, um von ihrem Volk zu erzählen. Düzen Tekkal, die als erste Tochter in Deutschland zur Welt gebracht worden war, ist diesen Weg gegangen. Heute eine Stimme, die in Talkshows sitzt. Tuğba Tekkal, sieben Jahre jünger, hat früh einen anderen gewählt.

Familiensache: Zusammen mit ihren Schwestern setzt sich Tuba Tekkal für die Rechte jesidischer Frauen ein © Philipp Wente

Mit sieben, sagt sie, stand ich das erste Mal auf dem Bolzplatz.

Die Brüder hatten sie mitgenommen. Mitspielen aber durfte sie nicht. Ein Mädchen, zu jung, zu leicht, mit Blicken gewogen. So stand sie daneben, hielt den Ball hoch. Allein, immer wieder, schaute sich die Bewegungen ab. Die Gesten, die ganze Sprache des Ortes.

Die Jungs auf dem Platz, sagt sie, hatten die Brust raus. Die waren laut. Das fand ich geil.

Selbstbewusstsein, mit Finten zur Schau gestellt. Tatsachen, auf hartem Boden geschaffen. Irgendwann durfte sie mitmachen, noch immer die Jüngste, egal. Tuğba Tekkal, in der Schule ein schüchternes Mädchen, redete wenig, die Noten sprachen auch nicht für sie, auf dem Platz aber konnte sie Antworten finden, den Körper in die Zweifel stellen.

Ich hab mir, sagt sie, den Schneid nicht abkaufen lassen. Und war dann einfach jeden Tag dort.

Das zweite Leben

Der Bolzplatz zuerst ein Geheimnis unter Geschwistern. Der Vater durfte, die Mutter wollte davon nichts wissen. Da standen die Traditionen als Verbote im Raum, die Ängste der Eltern daneben. Ein Mädchen zwischen den Jungs, die Knie blutig vom Kies, das gehörte sich nicht. Sie sollte besser etwas anderes machen, Leichtathletik vielleicht. Ihre Brüder aber, längst große Fans, sahen die Möglichkeiten einer Karriere, eine Zukunft im Fußball. Und bestanden darauf, entschieden im Wohnzimmer. Tuğba muss spielen, Tuğba hat Talent. Ein Appell an die Eltern. Sie ließen sich überzeugen.

Elf Kinder, sagt Tekkal heute und lacht, da wurde mir der Fußball doch in die Wiege gelegt.

Mit 16 ging sie zum TSV Havelse, sechs Jahre später spielte sie mit dem Hamburger SV in der Bundesliga. Ihre eigene Aufstiegsgeschichte.

Tuğba Tekkal, sechs Schwestern, vier Brüder, lebte dort in ihrer ersten eigenen Wohnung. Sie war jetzt, ganz offiziell, die Fußballschwester. Die Tekkal mit den Töppen, auf eigenen Beinen. Der Fußball, sagt sie heute, hat mir vieles ermöglicht. Und eigentlich wäre das allein schon eine gute Geschichte.

2014 aber begann noch eine ganz andere.

Das zweite Leben, sagt sie heute. Dieses Jahr war der Wendepunkt für mich.

2014, für all jene, die den Fußball als Leidenschaft pflegen, ist das der Sommer, in dem Mario Götze Deutschland zum Weltmeister machte. Für Tuğba Tekkal, die mit dem Fußball Geld verdienen konnte, ist es der Sommer, in dem ihre Schwester nach Arbil flog. Zusammen mit dem Vater in den Irak, hinein in einen neuen Krieg. Damals hatte der Islamische Staat im Norden des Landes gerade sein Kalifat ausgerufen und begonnen, die Jesiden zu jagen. Sie, im Wahn der Dschihadisten bloß Teufelsanbeter, mussten konvertieren oder sterben. Männer wurden enthauptet, Frauen verschleppt und geschändet. So wurde die Reise zu den Ahnen eine Reise in den Genozid. Düzen Tekkal, Journalistin, machte einen Film darüber. Sie nahm die Bilder mit nach Deutschland.

Die Krisen vor der Haustür

Als Düzen wiedergekommen ist, sagt Tuğba Tekkal, hat sie den Krieg mit nach Hause gebracht. Das hat uns verändert. Der Irak lag nun gleich hinter Garbsen. Ich war nie richtig gläubig, aber in diesen Monaten hatte ich plötzlich das tiefe Bedürfnis, allen zu erzählen, dass ich Jesidin bin.

Wenig später gründete sie mit drei ihrer Schwestern eine NGO.

Hawar.help, um die Geschichte ihres Volkes, das bisher leise gestorben war, begehbar zu machen. Das war der neue Weg. Sie, erwachsene Frauen nun, hatten die Sprache dafür, das Werkzeug.

Wenn nicht wir, sagt Tekkal jetzt, wer dann? Mit unseren Deutschkenntnissen, mit unserer Erziehung, wir mussten das machen. Hawar bedeutet Hilferuf, ein Leuchtfeuer ganz im Sinne des Vaters. Die Schwestern, sie standen jetzt selbst in der Zeitung. Jede in ihrer eigenen Rolle.

Tuğba Tekkal war da gerade mit dem 1. FC Köln in die Bundesliga aufgestiegen, nach sechs vergeblichen Jahren, eine wahnsinnige Gleichzeitigkeit der Emotionen. Als wäre nach dem Spiel nun vor dem Krieg. Oder umgekehrt.

Und während ihre Schwestern in den Irak reisten, einige mehrmals, kümmerte sie sich um die Krisen vor der Haustür. Mit Scoring Girls, ihrem eigenen Projekt. Es ist ein Ort, an dem Mädchen aus Flüchtlingsfamilien trainieren können, Töchter aus zugigen Elternhäusern, die ansonsten im Abseits stehen würden, vielleicht nie entdeckte Talente.

Der Geißbock als Türöffner

Mir war es wichtig, sagt Tekkal, dass ich meine Biografie einbringen konnte. Der Fußball ist mein Handwerk. Damit kann ich alles erklären.

Deshalb ist sie damals auch einfach selbst losgefahren, 2016. Mit dem Auto einer Freundin, von Unterkunft zu Unterkunft, in der Tasche ihre eigenen Autogrammkarten. Hallo, ich bin Tuğba Tekkal. Ich spiele für den Effzeh. Der Geißbock als Türöffner. Die Karten als Joker. Bei den Eltern, sagt sie, hat das gezogen. Weil die Frau auf dem Foto irgendwann auch ihre Tochter sein könnte, goldene Zukunft.

Den ersten Anstoß gab es auf den Vorwiesen des Kölner Stadions. Auf einem Acker mit Maulwurfshügeln. sagt sie, so muss man sich das vorstellen. Holpriger Start, danach ging es schnell. 2017 hat Tuğba Tekkal ihre Karriere beendet. Weil sie nach einer Verletzung operiert werden sollte. Syndesmose, schwierige Sache. Aber auch, weil die Zeit nicht mehr reichte.

Für beide Mannschaften.

Mittlerweile leiten andere das Training, in Köln und Berlin. Sie kümmert sich um die Dinge am Rand, ist Vermittlerin, Übersetzerin auch, geht mit den Kindern zu den Eltern und mit den Eltern zum Amt. Und sie hört die Ängste und Sorgen, es sind die gleichen wie damals. Zuhause in Garbsen. Tekkal kennt die Fragen genau. Was, wenn das Jungfernhäutchen reißt? Was, wenn meine Tochter dort auf dem Platz ihre Muttersprache verlernt?

Sie nimmt sich dann Zeit. Und erzählt ihre Geschichte, gerne immer wieder. Sie ist dann die Kurdin, die hier geboren wurde. Die Jesidin, die beide Sprachen spricht. Das Mädchen, das mit Jungs spielen konnte.

Sie ist der Beweis, dass das möglich ist.

Irgendwann, sagt sie, möchte ich mit den Scoring Girls in den Irak.

Dort würde dann wirklich alles zusammenkommen, das Spiel der Brüder und der Kampf der Schwestern, im Land aus den Geschichten der Eltern.

Zwei Leben, im Tekkal-Raum ist auch dafür ausreichend Platz.