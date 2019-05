Lauterbach wirft Nahles-Kritikern Feigheit vor

Berlin - Im Machtkampf in der SPD-Fraktion hat der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Karl Lauterbach Kritikern von Fraktionschefin Andrea Nahles Feigheit vorgeworfen. Am Rande einer SPD-Sonderfraktionssitzung sagte Lauterbach in Berlin: «Bis zum jetzigen Zeitpunkt gibt es viele, die im Hintergrund der Presse sagen, Andrea Nahles sei nicht die richtige Fraktionsvorsitzende, gleichzeitig ist aber auch niemand bereit zu kandidieren. Das finde ich persönlich feige.» Die SPD-Fraktion soll am kommenden Dienstag über die Zukunft von Nahles an ihrer Spitze abstimmen.