Normalerweise stehen bei den Dickhäutern im Kronberger Zoo Heu und im Sommer auch Gras auf dem Speiseplan. Um Weihnachten herum gibt es für die Elefanten im Rhein-Main-Gebiet aber ganz besondere Leckerli, sagt Jörg Beckmann, Kurator im Opel-Zoo. "Das hat sich über die Zeit ergeben. Traditionell an Weihnachten, oder kurz nach Weihnachten, kommen die Anfragen von den Weihnachtsbaumverkäufern, die Bäume übrig haben. Die nehmen wir dann als Futtermittel an und die Elefanten bekommen auch ein paar davon, eben in kleinen Dosen, weil es schon richtig ist, da wo die Elefanten herkommen wachsen keine Nordmanntannen, aber ab und zu fressen sie gerne mal eine." Was für uns der Lebkuchen ist, ist für den Elefant der Tannenbaum, sagt Beckmann. Verfüttert werden nach Angaben des Zoos allerdings nur "frische Bäume". Auch wenn es gut meint sein kann: In der Wohnung trocken gewordene Tannen nimmt der Zoo nicht an. Die mögen auch die Elefanten nicht mehr.