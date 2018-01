Leibarzt: Trump auch geistig bei bester Gesundheit

Washington - US-Präsident Donald Trump erfreut sich nach Angaben seines Leibarztes im Weißen Haus körperlich und geistig allerbester Gesundheit. Trump habe bei seiner Untersuchung in der vergangenen Woche darauf bestanden, auch seine geistigen Fähigkeiten testen zu lassen, sagte Doktor Ronny Jackson in Washington. Er habe da keinerlei Bedenken. Ausgelöst vom Buch «Fire and Fury» des Journalisten Michael Wolff hatte es zuletzt offene Spekulationen über Trumps Geisteszustand gegeben. Der Arzt sagte, Trump sei für einen Mann seines Alters in bemerkenswert und ungewöhnlich gutem Zustand.