Eine Maschine der Aegean Airlines sollte einen Toten nach Irland überführen. Doch das vergaß die Leiche in der Maschine (Symbolbild).

Leiche im Flugzeug vergessen: Toter muss zweimal in seine Heimat überführt werden

Ein Toter, der in seine Heimat Irland überführt werden sollte, ist nach der Landung im Flugzeug vergessen worden. Die Maschine hob anschließend mit der Leiche an Bord wieder ab und flog zurück nach Griechenland.

Ein im Ausland verstorbener Mann aus Irland sollte per Flugzeug in seine Heimat überführt werden. Aegean Airlines, eine griechische Fluggesellschaft, sollte die Leiche aus dem Mittelmeerland nach Dublin fliegen. Allerdings versäumte es das Personal, den Sarg am Zielflughafen zu entladen. Der Tote wurde vergessen – und auf direktem Weg nach Griechenland zurückgeflogen.

Leiche bleibt wegen "Entladefehler" im Flugzeug

Zuerst berichtete die irische Zeitung "Sunday Independent" über den Vorfall, der sich bereits Ende Mai ereignete. Demnach habe die Familie des Verstorbenen bereits mit einem Leichenwagen am Flughafen Dublin gewartet. Als man sie über den Fehler informiert hatte, seien die Angehörigen "am Boden zerstört" gewesen. Die für den nächsten Tag geplante Beerdigung mussten sie absagen und neu arrangieren.

Ursache für das Missgeschick sei ein "Entladefehler" gewesen. Swissport, das Unternehmen, das für die Bodendienste am Flughafen Dublin verantwortlich ist, hat sich bei der Familie des Toten entschuldigt: "Wir bedauern die Erfahrung der Familie in dieser schwierigen Zeit zutiefst und haben alles getan, um sicherzustellen, dass die Angelegenheit so schnell wie möglich gelöst wird", zitiert die Zeitung eine Sprecherin des Unternehmens. Zudem habe man eine interne Untersuchung eingeleitet.

Aegean Airlines und der Flughafen Dublin, die um Stellungnahme gebeten wurden, wollten sich zum Vorfall nicht äußern. Laut der "Sunday Independent" organisierte Swissport die Rückführung mit einer anderen Fluggesellschaft, die die sterblichen Überreste am folgenden Tag erneut nach Irland brachte.

Quellen: "Sunday Independent", "t-online"