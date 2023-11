Leipziger Zoo: Die Faultiere Sid und Elfriede haben ein Jungtier bekommen

von Karina Geburzky Baby-News im Leipziger Zoo: Das Faultierpärchen Elfriede und Sid hat Nachwuchs bekommen. Das Jungtier kam am 21. Oktober auf die Welt und lebt nun in einer Erlebniswelt des Zoos.

Der Leipziger Zoo veröffentlichte am Donnerstag einen kurzen Clip auf Instagram mit einer erfreulichen Nachricht. In dem Video ist die Zweifinger-Faultierdame Elfriede zu sehen. Das 7-jährige Muttertier trägt ein Baby mit sich, das am 21. Oktober auf die Welt gekommen ist. Der Zoo schreibt in der Beschreibung des Clips: "Unsere Faultiere Elfriede und Sid sind wieder Eltern geworden. Elfriede trägt das Jungtier am Bauch mit sich."

Und weil das schon der zweite Sprössling des Faultierpaares ist, kennt sich Elfriede mit der Aufzucht bestens aus. Der Leipziger Zoo schreibt: "Bei ihrer zweiten Aufzucht ist das Weibchen bereits sehr erfahren und routiniert im Umgang mit dem Jungtier." Die Faultiere hatten insgesamt schon drei Würfe. Das erste Jungtier wurde aber nur wenige Tage alt. Im Jahr 2022 kam ein weiterer Sprössling auf die Welt.

Faultierbaby wurde an Futterstelle entdeckt

Der 12-jährige Sid und die Elfriede leben zusammen mit ihrem Nachwuchs in der Tropen-Erlebniswelt "Gondwanaland" im Leipziger Zoo. Die riesige Halle hat eine Fläche von mehr als zwei Fußballfeldern und beheimatet etwa 170 exotische Tiere und 500 verschiedene Pflanzenarten. Damit Besucher möglichst viel entdecken können, gibt einen Baumwipfelpfad mit Hängebrücken und ein Panoramadach – und auch eine Bootsfahrt ist möglich durch den Regenwald ist möglich. Die Faultiere können sich in diesem Bereich des Zoos frei bewegen und durch die Bäume klettern. Dadurch sind die die Zweifinger-Faultiere nur mit viel Glück und einem scharfen Auge zu entdecken. Die Tiere lassen sich regelmäßig an der Futterstelle sehen, wo mithilfe einer Überwchungskamera Sid und Elfriedes zweiter Sprössling entdeckt wurde.

Faultiere sind nach ihrer Geburt etwa 20 Zemtimeter groß. Ausgewachsene Tiere können etwa 70 Zentimeter groß und 9 Kilogramm schwer werden. Der natürliche Lebensraum der Tiere befindet sich in den tropischen Regenwäldern Südamerikas.

