Polizeibeamte am Tatort des Verbrechens

"Wir sind schockiert und traurig": Leiterin einer Synagoge in Detroit mit Stichwunden tot aufgefunden

US-Bundesstaat Michigan "Wir sind schockiert und traurig": Leiterin einer Synagoge in Detroit mit Stichwunden tot aufgefunden

In den USA ist das Verhältnis zwischen muslimischen und jüdischen Gemeinden wegen des Kriegs im nahen Osten angespannt. Nun wurde die Leiterin einer Synagoge erstochen aufgefunden. Das Motiv ist laut Polizei aber noch unklar.

Unbekannte haben die Vorsitzende einer Synagogen-Gemeinde in Detroit im US-Bundesstaat Michigan getötet. Samantha Woll, Vorsitzende der Isaac Agree Downtown Synagoge, sei am Samstag (Ortszeit) von Rettungskräften "mit mehreren Stichwunden am Körper" tot aufgefunden worden, erklärte die Polizei. Eine Blutspur führte die Beamten zum nahegelegenen Haus der 40-Jährigen, "wo sich das Verbrechen vermutlich ereignet hat", wie es weiter hieß. Die Hintergründe der Tat sind bislang unbekannt. "Dieses Verbrechen lässt viele unbeantwortete Fragen offen", schrieb Polizeichef James White auf X (vormals Twitter). Er warnte vor voreiligen Schlüssen, solange nicht alle verfügbaren Fakten geprüft worden seien.

Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund zunehmender Spannungen zwischen jüdischen und muslimischen Gemeinden in den USA nach dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober und den darauffolgenden israelischen Vergeltungsschlägen im Gazastreifen.

Leiterin der Synagoge engagierte sich interkulturell

Woll leitete seit 2022 die Isaac-Agree-Synagoge im Zentrum der US-Metropole, wie die Zeitung "Detroit Free Press" berichtete. Sie sei auch politisch engagiert gewesen. So habe sie zuvor für die demokratische Abgeordnete Elissa Slotkin und die Wiederwahlkampagne von Michigans Justizministerin Dana Nessel, ebenfalls eine Demokratin, gearbeitet. Diese schrieb auf X: "Ich bin schockiert, traurig und entsetzt, von Sams brutaler Ermordung zu erfahren." Woll sei der liebenswürdigste Mensch gewesen, den sie je gekannt habe.

Auch die Synagogen-Gemeinde äußerte sich auf Facebook entsetzt. In einer Erklärung auf ihrer Facebook-Seite hieß es: "Wir sind schockiert und traurig angesichts des unerwarteten Todes unserer Vorstandsvorsitzenden Samantha Woll". Ihr lägen aber derzeit keine weiteren Informationen zu der Tat vor. Die Bundespolizei FBI unterstütze die Ermittlungen, hieß es.