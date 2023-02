Sehen Sie im Video: Liebeskiller – "Phubbing" gefährdet mehr als Ihre Partnerschaft.









Wenn Sie Ihrem Handy mehr Aufmerksamkeit als Ihrem Partner schenken, kann das nicht nur Ihre Beziehung gefährden.





Sogenanntes "Phubbing" bezeichnet die Angewohnheit, sich mit dem Smartphone zu beschäftigen, während man sein Gegenüber vernachlässigt.





Der Begriff ist ein Kunstwort, das aus den englischen Begriffen "phone" für Telefon und "snubbing" für Brüskieren zusammengesetzt ist.





Dieses Verhalten wird von anderen Menschen oftmals als unhöflich empfunden.





Es stellt zudem eine kommunikative Barriere dar, die auch als Abschottung gewertet werden könnte.





„Phubbing“ ist deshalb auch Gegenstand der Wissenschaft.





Das Phänomen kann nicht nur Beziehungen negativ beeinflussen, sondern auch die Lebenszufriedenheit von Betroffenen senken. Das hat Faruk Caner Yam von der türkischen Gazisomanpaşa University in Tokat herausgefunden.





Mit Befragungen wollte Caner Yam herausfinden, wie zufrieden Menschen in ihren Liebesbeziehungen mit und ohne Phubbing sind.





Bei der Die Auswertung zeigte eindeutig: Menschen, die von ihrer Partnerin oder ihrem Partner "gephubbt" werden, sind mit ihrer Beziehung viel unzufriedener als die, in deren Beziehung Phubbing kein Thema ist.





Die Ergebnisse der Untersuchung, die in der Zeitschrift "Psychological Reports" veröffentlicht wurden, geben außerdem Hinweise darauf, dass auch die Lebenszufriedenheit durch Phubbing indirekt negativ beeinflusst wird.









Ganz egal also, ob es sich beim Gegenüber um den Partner, die Eltern, Kinder oder die Arbeitskollegin handelt. Gemeinsame Zeit ist kostbar und sollte bewusst und mit voller Aufmerksamkeit genossen werden.

