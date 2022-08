Sehen Sie im Video: “Ich kann das machen?“ – Meteorologe flippt aus, als er merkt, dass sein Bildschirm ein Touchscreen ist.

















Auch dieser erfahrene Wettermann scheint nie auszulernen.

Greg Dutra und seine Kollegen im Studio können es kaum glauben, als er live on-air die Wetterkarte per Touchscreen bewegt.

Der erfahrene Meteorologe ist sichtlich begeistert.

“Can I zoom? Oh man, it’ a great day. It’s a great day!“ (UT: “Kann ich ranzoomen? Oh Man, es ist ein großartiger Tag.“)

Live im TV entdeckt Dutra dann auch noch weitere Funktionen.

“Oh my gosh, you can tilt it!? Whats’s going on here?“ (Oh mein Gott, man kann es auch kippen!? Was ist hier los?)

Die Überraschung bringt Dutra nicht aus der Fassung, souverän moderiert der Wetter-Experte weiter das Wetter in Chicago. Die Freude am neuen Spielzeug ist ihm aber anzusehen.

… “I can do that!? No way!“

Den Clip postet Dutra danach selbst auf seinen Social-Kanälen. Sein Hinweis: “Das stand aber nicht im Handbuch

