von Laura Hindelang Auf den Tag genau vor 90 Jahren berichtete erstmals eine Zeitung über das Ungeheuer von Loch Ness. Steve Feltham lebt seit mehr als drei Jahrzehnten am See und bezeichnet sich selbst als "Vollzeit-Jäger". Dem Briten geht es nicht nur um die Suche nach dem Ungeheuer, sondern vor allem um das Leben in Freiheit.

Steve Feltham hält eine grüne, handtellergroße Figur aus Knete, die er soeben angefertigt hat, in die Kamera. Das Tierchen hat einen langen Hals, einen reptilienartigen Kopf und Schwimmflossen – und sieht genau so aus, wie man sich das Ungeheuer von Loch Ness vorstellt. Seit frühester Kindheit ist der Brite fasziniert von dem Mythos um das Monster, sodass er vor 32 Jahren beschloss, sein Leben der Suche nach "Nessie" zu widmen. Seitdem lebt der 60-Jährige aus Dorset im Süden von England in einem Van am Loch Ness und legt sich täglich auf die Lauer.