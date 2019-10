Löw nominiert Rudy und Koch für Nationalmannschaft nach

Dortmund - Joachim Löw hat den Freiburger Robin Koch und den Hoffenheimer Sebastian Rudy für die kommenden beiden Spiele nachnominiert. Der Fußball-Bundestrainer reagierte damit auf die Personalprobleme in der Defensive. Löw hatte zuvor auch schon Suat Serdar von Schalke 04 nachnominiert. Zu den Ausfällen gehören unter anderen der Gladbacher Matthias Ginter und Toni Kroos von Real Madrid. Die Nationalmannschaft spielt am Mittwoch in Dortmund gegen Argentinien und am Sonntag in der EM-Qualifikation in Estland.