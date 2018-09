Löw startet kurze Vorbereitung auf Peru

Sinsheim - Nach einem kurzen Durchpusten nach dem torlosen Unentschieden in der neuen Nations League gegen Fußball-Weltmeister Frankreich richten die deutschen Nationalspieler den Fokus gleich auf Teil zwei des Neustarts nach dem WM-Debakel. Mit dem kurzen Flug von München nach Mannheim beginnt am Samstagvormittag der Countdown für das Test-Länderspiel gegen Peru. In Sinsheim sollen die Fans am Sonntagabend (20.45 Uhr/RTL) einen Sieg und Tore bejubeln können.