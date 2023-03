Sehen Sie im Video: Löwen aus Horror-Zoo gerettet – Tierschützer veröffentlichen schockierende Videos.













Dieser Löwe braucht Hilfe.

Tierschützer versuchen, ihn mit Fleisch zu füttern, das sie auf einem Stock aufgespießt haben, … doch der Löwe ist zu schwach, um aufzustehen. Deutlich ist zu sehen, dass er vollkommen unterernährt ist.

Die traurige Szene wurde in einem Zoo in Nigeria aufgenommen. Nicht der einzige Löwe, der am Ende seiner Kräfte ist.

Derzeit befinden sich insgesamt drei Löwen in einem ähnlichen Zustand wie der zuvor gezeigte, daneben fünf Hyänen, drei Krokodile, drei Strauße und mehrere Primaten, die alle dringend Hilfe benötigen.

Dem staatlichen Zoo fehlen die Mittel, um Nahrung für die Tiere bereitzustellen und die Tiere angemessen tierärztlich zu versorgen.

Viele Tiere wurden von Einheimischen aus dem Zoo entwendet, wie Aufnahmen von Bürgern zeigen. Die deutsche Tierschutzorganisation Wild at Life e.V., die in Nigeria vor Ort ist, ist auf Spenden angewiesen. Wer den nigerianischen Zootieren helfen möchte, kann dies über eine eigens eingerichtete Spendenseite auf fundrazr.com/nigerianzoo.

