Die "brennenden Seile" ist ein klassisches Logikrätsel. Grundlage: Wir haben zwei Seile, die jeweils eine Stunde brauchen, um zu brennen, die aber nicht gleichmäßig schnell brennen.

Wie kann man mit Hilfe der brennenden Seile 45 Minuten messen?

Erlaubt ist, ein oder beide Seile an einem oder beiden Enden anzuzünden.

Das Problem: Da beide Seile unterschiedlich schnell abbrennen, können wir nicht einfach ein Ende eines Seils anzünden und warten, bis es zu 75 Prozent durchgebrannt ist.

Aber wir können Folgendes tun: Wir zünden das erste Seil an beiden Enden an und zünden gleichzeitig das andere Seil an nur einem Ende an.

Das erste Seil braucht 30 Minuten bis sich die beiden Flammen treffen. In genau diesem Moment zünden wir das andere Ende des zweiten Seils an. Da die Brenndauer des zweiten Seils bislang 30 Minuten betrug, dauert es, bis sich die beiden Flammen treffen, genau 15 Minuten. Insgesamt hat das zweite Seil also exakt 45 Minuten gebrannt.

