Sehen Sie im Video: Logikrätsel – können Sie die Studierenden vor dem Durchfallen retten?









Eine Gruppe von vier Studierenden hat in ihrem Mathetest schlecht abgeschnitten. Die Hälfte der Studierenden würde durchfallen. Doch der Professor gibt ihnen eine letzte Chance.

Er stellt alle vier in einer Reihe auf. Sie dürfen nur nach vorne gucken und sich nicht absprechen. Auf den Rücken klebt er ihnen jeweils einen Zettel auf dem ihr Testergebnis notiert ist. Nur der Vorderste erhält keinen Zettel. Somit können die hinteren Studierenden immer die Ergebnisse aller vor ihnen stehenden Teilnehmer sehen, außer die des ersten. Der Professor sagt: „Wer weiß, welches Ergebnis er hat, soll das laut aussprechen. Wenn es nur einer schafft, fällt keiner in eurer Gruppe durch." Welcher der vier meldet sich als erster? Zeit läuft. Es ist Studierende zwei. Weil Nummer eins sich nicht gemeldet hat, geht sie davon aus, dass dieser weder zwei durchgefallene, noch zwei, die bestanden haben, vor sich sieht, denn sonst wüsste er sicher, dass er die jeweils andere Möglichkeit wählen müsste. Also denkt Studierende zwei, dass Nummer eins einen durchgefallenen und eine, die bestanden hat, sehen kann. Sie sagt: „Ich habe bestanden." Damit rettet sie ihre beiden Kommilitonen vor dem Durchfallen.

